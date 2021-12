Dos venezolanos implicados en la muerte de taxistas en Colombia

Anuncios Google

Dos venezolanos estarían implicados en los asesinatos de 2 taxistas en menos de 15 horas en Barranquilla, al norte de Colombia, lo que mantiene consternada a la población.

Las autoridades policiales informaron que capturaron a Wilker José Contreras Ulloa, alias José, quien será imputado por el delito de homicidio agravado en concurso calificado y agravado y ya se encuentra tras las rejas el venezolano Jhosier Jesús Mieles Orozco, alias El Gago.

Los medios colombianos aseguran que el venezolano Wilker José , es uno de los presuntos asesinos de los taxistas Javier Molinares y Álvaro Iriarte.

‘José’ confesó su participación en los crímenes y la manera cómo acabaron con la vida del conductor Javier Molinares.

«Ellos me dicen que actúe, veo que el taxista comienza a brincar sentado, yo le pego en la cara, trompadas. ‘El pollo’ me decía que lo requisara, como me salí del taxi, ‘El pollo’ me pega una puñalada en la mano con el mismo cuchillo que apuñaló al taxista Javier Molinares» dijo.

También relató que la primera víctima fue el conductor Álvaro Iriarte, hechos ocurridos en el municipio de Puerto Colombia, quien según uno de los victimarios, fue apuñalado varias veces por el apodado el «Gago».

Contreras reveló que alias El Pollo», le dio varias puñaladas al taxistas, mientras que ‘El gago’ lo estaba ahorcando».

Cactus24//19-12-2021