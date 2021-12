Sergio «Kun» Agüero anunció su retiro del fútbol profesional (+video)

Anuncios Google

El futbolista argentino Sergio «Kun» Agüero, de 33 años, anunció este miércoles que abandona la práctica deportiva profesional por un problema cardíaco. Lo hizo durante una conferencia de prensa en el mismo Camp Nou, en la que se lo vio visiblemente emocionado, al punto de que le costó varios segundos dar sus primeras palabras.

«Es para comunicar que he decidido dejar de jugar al fútbol», fueron las primeras palabras de Agüero.

«He decidido dejar de jugar al fútbol profesional, es un momento muy duro. Estoy muy feliz igual por la decisión que tomé, primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes y pico. Así que estuve en buenas manos de los médicos que han hecho lo mejor y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar. He tomado la decisión hace una semana, quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había mucha», siguió Agüero al borde de las lágrimas.

El ‘Kun’ comentó que en el Barcelona le «han tratado muy bien» y que le hubiera gustado ayudar al equipo a salir de la difícil situación deportiva en la que se encuentra. «Les deseo lo mejor a mis compañeros. Me voy muy contento por cómo es el club», añadió.

Agüero, de 33 años, fichó por el Barcelona en mayo pasado procedente del Manchester City y llegó a disputar cinco partidos con el conjunto español, marcando un gol.

El ‘Kun’ debutó profesionalmente en el Independiente de Avellaneda argentino en 2003, con apenas 15 años de edad. En 2006 firmó contrato con el Atlético de Madrid, donde jugó durante cinco temporadas y se erigió como uno de los referentes del club, para luego marcharse al City, donde también se convirtió en uno de los ídolos de la afición.