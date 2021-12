Un alcalde y exconcejal resolvieron sus diferencias en una pelea de MMA (+video)

Anuncios Google

El exconcejal Erineu Alves da Silva le llamó al alcalde de Borba, Simão Peixoto, “canalla y sinvergüenza”. Como su más recio crítico le dejó clara su ineficencia como autoridad.

Pero por curioso que parezca la situación no se quedó así no más. Decidieron resolverlo no en forma diplomática ni ante la opinión pública, sino sobre un ring.

Simão Peixoto (PP), alcalde de Borba, y Erineu Alves da Silva, conocido como Mirico, quien ya era miembro del ayuntamiento, participaron en una pelea de MMA. Mirico se opuso a Peixoto en sus días como concejal e invitó a la autoridad de la ciudad a un enfrentamiento en el octágono.

Realizada en el gimnasio de la Escuela Estatal Balbina Mestrinho, en la ciudad de Urucá (AM), y transmitida en vivo por las redes sociales del alcalde, la pelea contó con material publicitario durante toda la semana anterior, con Peixoto como gran estrella.

Un alcalde de Brasil subió al Octágono para "resolver diferencias" con un exconsejal y crítico de su gestión.

El enfrentamiento, organizado por la Consejería Municipal de Asistencia Social, duró tres rondas. A pesar de tomar un derribo al principio de la pelea, el alcalde fue declarado ganador por puntos al final.

El objetivo, según la organización, era recolectar alimentos para distribuir a las familias necesitadas de la ciudad.

El evento, que duró más de cuatro horas, contó con varias otras peleas.

Cactus24//14-12-2021