José Gregorio Correa: El problema de Barinas se resuelve en Barinas

El diputado José Gregorio Correa dijo que la oposición no termina de entender que dividida no puede ganar. Agregó que el problema tiene que regionalizarse y no debe seguirse decidiendo desde Caracas.



Blom

Precisó que hay 6 candidatos de la oposición en Barinas y las diferencias se tienen que decidir entre los barineses.



Correa expresó que está seguro que la dirigencia en ese estado encontrará su camino y exhortó a los aspirantes a conversar.



El parlamentario atribuyó a la megalomanía de la dirigencia opositora que las regiones estén de manos atadas.

Correa señaló que el chavismo ha perdido votos en Barinas y vaticina que sacará menos aún en enero.

