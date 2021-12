Muere mujer al caer en las Cataratas del Niágara (+video)

Anuncios Google

El hecho ocurrió en la localidad de Niagara Falls, al norte de dicho estado.

La policía intervino ante la presencia de un vehículo negro que estaba prácticamente sumergido en el lecho del río Niágara, al borde de las cataratas, que sirve de frontera natural entre Estados Unidos y Canadá, informó la agencia de noticias AFP.

La operación de salvamento incluyó la reducción del caudal del agua, lo cual se hizo con la ayuda de una represa del río, explicó la policía local (la New York State Park Police) en un comunicado.

A woman died after her car was submerged steps away from Niagara Falls on the U.S.-Canada border and a dramatic rescue came up short pic.twitter.com/MIAEZ8k9XG

— Reuters (@Reuters) December 9, 2021