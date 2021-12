José Guerra asegura que las reservas internacionales del BCV están en “nivel muy crítico”

Anuncios Google

El ex diputado y economista, José Guerra advirtió este lunes, a través de la red social Twitter, que las reservas internacionales operativas del Banco Central de Venezuela (BCV) se encuentran en “nivel muy crítico”, al presentar un balance de esta variable para el 6 de diciembre.

El economista afirmó que las reservas internacionales del BCV en estos momentos, alcanzan a solo US$ 884 millones y que las disponibilidades líquidas son de US$ 800, unos US$ 60 millones en efectivo y el resto es oro, advirtiendo que el instituto emisor “no tiene liquidez inmediata”

“La realidad de las reservas internacionales del BCV al 6 de diciembre es la siguiente. Estas alcanzan a 5.884 millones y de ese monto, las disponibilidades líquidas son $ 800 millones, unos $60 millones y el resto es oro, el cual no tiene liquidez inmediata. Nivel muy crítico”, enfatizó.

En días pasados, el exparlamentario destacó que la política que venía aplicando el BCV de quemar reservas internacionales, para impedir la aceleración del tipo de cambio en el mercado paralelo, era insostenible, además la calificó de “suicida”, ya que no se está logrando los objetivos del instituto emisor.

Cactus24 07-12-2021