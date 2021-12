¿Cómo saber si hay una situación abierta?

Anuncios Google

Una de las principales fuentes de malestar psicológico en la gente la producen las “situaciones abiertas”, que aparecen cuando una persona se siente dolida, enojada o resentida hacia otra persona y no encuentra la foma de resolver estos sentimientos.

En consecuencia, la experiencia es incompleta.

Reteniendo esta experiencia incompleta o evitando el cierre, una persona invierte una gran parte de su energía, lo que hace que le quede poca disponible para hacer frente a nuevas situaciones.

Las situaciones abiertas son básicamente producto de situaciones pasadas o conflictos intra-psíquicos no resueltos.



Algunas manifestaciones de situaciones inconclusas son el resentimiento o la rabia no expresada a los padres, hermanos, pareja, y a otras personas significativas. Además, las situaciones abiertas son consecuencia del amor no expresado, la culpabilidad no-resuelta, las acciones del pasado no-aceptadas, etc.

La no resolución puede implicar otras personas o algunos aspectos de uno mismo. Cuando las personas no actúan adecuadamente para hacer un cierre, cuando no pueden olvidar las acciones que han ocurrido en el pasado, o cuando no aceptan las situaciones como son, entonces son incapaces de funcionar de forma sana y enérgica.

Recuerdo que en una ocasión veía en psicoterapia a una joven que había solicitado ser admitida en una Universidad. Al ser denegada su admisión entró en una profunda depresión. En la psicoterapia se detectó que su reacción emocional se basaba en la creencia de que si fracasaba no merecía ser querida. En su infancia, esta joven, las únicas veces que recibía muestras de cariño de su padre era cuando obtenía buenas notas escolares y ahora, al no conseguir entrar en la Universidad, sentía que lo mismo que le ocurría con su padre le pasaría con otros hombres: ningún hombre podría quererla.

💭¿𝐂ó𝐦𝐨 𝐬𝐚𝐛𝐞𝐫 𝐬𝐢 𝐡𝐚𝐲 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐚𝐛𝐢𝐞𝐫𝐭𝐚?

Cuando aparecen recurrente me recuerdos del pasado y nos prodece una emoción. Ejemplo: rabia o tristeza. Cuando tenemos diálogos internos con otras personas. Cuando tenemos sueños constantes con personas del pasado o que ya no están. Cuando ante la presencia de una persona nos incomodamos, la cual sentimos tensión emocional. Cuando no estamos presente y nuestra mente se va constantemente al pasado.

🗣La no resolución puede implicar otras personas o algunos aspectos de uno mismo.

A veces se hace necesario recurrir a un psicólogo, quien puede contribuir a mejorar el estado de ánimo. Sin embargo, acudir a terapia no es una decisión que se suela tomar con facilidad y puede darse el caso de que quien necesita ayuda profesional no la llegue a pedir por diferentes motivos.

El hecho de que alguien cercano tenga un problema no únicamente le afecta a él, sino también a su círculo cercano, y son sus allegados quienes consideran oportuno que se haga una visita a un profesional.

Si consideras que es el momento de consultar con un especialista, ocupate de la situación en el aquí y el ahora.