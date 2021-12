Trabajadores de CANTV exigen nuevo contrato colectivo

Anuncios Google

Trabajadores de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela ( CANTV ) protestaron este miércoles en las afueras de la sede de la telefónica de Valencia estado Carabobo por los bajos salarios, utilidades alejadas de la realidad económica y retrasos en la discusión de su contratación colectiva.

Aseguran que la convención colectiva venció en diciembre del 2018, y el Ministerio del Trabajo no ha notificado a Cantv para su discusión, «ya tenemos tres años, de atraso de nuestra convención colectiva por lo cual nuestro salario no llega en el mejor de los casos a 4$ y el de los jubilados es menos de 2$, otro grave problema es que no tenemos atención primaria en salud ni clínicas a la hora de una emergencia», mencionaron.

En ese sentido, solicitan al presidente Nicolás Maduro Moros ordene al Ministro del Trabajo que notifique a CANTV para dar inicio a la negociación de la convención colectiva.

