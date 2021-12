Henri Falcón: “Si repiten elecciones en Barinas por inhabilitación de candidato, igualito hay que repetirlas en LARA”

Anuncios Google

El excandidato a la gobernación del estado Lara, Henri Falcón, anunció este martes, a través de la red social Twitter, que la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), también aplicaría jurídicamente en Lara, por cuanto Luis Florido integra el grupo de dirigentes políticos presuntamente inhabilitados por la Contraloría General de la República.

“Lo aplicado jurídicamente en Barinas aplica absolutamente en Lara. Lo legal y legítimo es resolver ajustados a derecho”, destacó.

Falcón manifestó que la inhabilitación de Freddy Superlano, en el caso de Barinas afecta la legalidad de los resultados totales, señalando que “si repiten elecciones en Barinas, deben repetirse en LARA”.

El excandidato explicó que para ser gobernador necesitaría los votos obtenidos por la MUD, que apoyo a Luis Florido, otro candidato inhabilitado, pero el CNE le permitió inscribirse, por lo que hizo un llamado a aplicar el mismo criterio que está utilizando el TSJ para convocar a nuevos comicios en Barinas.

Cabe destacar que el sistema del CNE no rechazó la inscripción de las candidaturas de Freddy Superlano ni de Luis Florido. Por lo que es lógico concluir que no estaban inhabilitados o que la Contraloría de la República, no hizo el trámite en los lapsos correspondientes.

