Activos y jubilados de Cantv exigen calidad de vida y derecho a la salud

Para exigir mejoras salariales y la aprobación del contrato colectivo vencido desde hace tres años, trabajadores activos y jubilados de las empresas Cantv y Movilnet de la península de Paraguaná se sumaron este miércoles a la acción de protesta nacional.

Neveska Pérez, secretaria general del sindicato de trabajadores de las telecomunicaciones en Paraguaná, además reclamó el suministro oportuno de medicinas para los jubilados, el acato de reenganche del personal, la dotación de uniformes y que se garantice la atención primaria de salud.

Rechazó el pago de utilidades que recibió la masa trabajadora: «Nos depositaron 5 meses de salarios que no llegan ni a 200 bolívares, lo cual no alcanza para comer una semana. Solicitamos una bonificación navideña de 500 dólares porque no hemos parado nuestros labores arriesgándonos en pandemia», sentenció Pérez.

Por su parte, Migdalia Ruiz, presidenta de la Asociación de Jubilados, denunció que por no gozar de un servicio médico digno, ayer falleció unos de los trabajadores jubilados. «Somos 67 jubilados y exigimos garantía de salud como le establece el contrato colectivo», reclamó.

Redacción y foto: Willian Blanco

Cactus24/01-12-2021