Instalada y juramentada cámara municipal de Los Taques

En la sesión especial de instalación fue electa la directiva de Concelostaques para el ejercicio fiscal 2021-2022, donde se designó como presidenta a la concejala Annoly Arias, y como vicepresidente al concejal Luis Zárraga. Por su parte, Jhonny Reyes fue juramentado en el cargo de secretario municipal, mientras que María Weffer ratificada en la sub-secretaría de la cámara.

La juramentación de la directiva de la institución edilicia estuvo a cargo del alcalde saliente José David Falcón, quien instó a los concejales a trabajar unidos por el bienestar de la población, augurándoles el mayor de los éxitos.

Por su parte, la presidenta electa, Lcda. Annoly Arias, se mostró agradecida por la oportunidad y confianza otorgada por el equipo de ediles que le acompaña, al dejar en sus hombros la responsabilidad de presidir el ente edilicio para este período, teniendo entre sus metas fortalecer desde el punto de vista legislativo los pasos de la alcaldesa electa María Arcaya y trabajar en función de ordenanzas que mejoren la calidad de vida del pueblo y desarrollen el municipio.

En tal sentido, Arias señaló que entre su plan de acción inicial se encuentra la revisión y adecuación de las ordenanzas de recaudación, deporte, turismo y todas las que se requieran para que Los Taques salga adelante en el área social y también recreacional.

“Tenemos la intención de trabajar en bloque, sin descanso; como servidores públicos no podemos quedar mal, no podemos desmayar, nuestro pueblo puso fe en nosotros y no lo podemos defraudar”, resaltó.

Tras las elecciones celebradas el pasado 21 de noviembre en el país, en Los Taques resultaron electos en los cargos de legisladores municipales para el período 2021-2025 los ciudadanos Branys Daal, Annoly Arias, Luis Zárraga, Juan José Eljuri, Amarilis Goitía, Edixon Román y Rosa Salazar, quienes de inmediato iniciarán su agenda legislativa en atención a las demandas del pueblo./ Prensa Concelostaques.

CACTUS24 30-11-21