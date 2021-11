Niño crea aplicación móvil para que su hermano con autismo pueda comunicarse

El pequeño oriundo de Reino Unido, con la ayuda de su padre, Liam Porter, pudieron crear esta plataforma y ayudar ahora a toda persona que padezca autismo. “Esta aplicación le ha abierto más posibilidades a Adam. Después de que creamos esta plataforma, él empezó a pedir cosas nuevas y a desarrollarse de manera más rápida”, dijo Liam a ITV News.

Mientras tanto, Kirsty Nestor, la madre del niño, le dijo a The Liverpool Echo que a Sean «le gusta mucho la codificación y las computadoras», y que su padre le enseñó «montones y montones de cosas».

«Él quiere profundizar más, quiere que (la aplicación) sea específica para el usuario de cada niño», agregó.

Pese a que le queda un largo camino por recorrer, el pequeño Sean ya ha recibido elogios en su escuela, e incluso, recibió un premio del director por su idea «absolutamente asombrosa».

Well this young man has only gone and developed his own app for non-verbal children. Absolutely amazing. I've told him to remember me when he is rich and famous! #MakeADifference pic.twitter.com/At74pOoSjh

— Headteacher at OLOL (@ololprimary_HT) November 11, 2021