Messi gana el Balón de Oro a mejor jugador del año 2021

Anuncios Google

El delantero del París Saint-Germain (PSG) Lionel Messi volvió a coronarse como el mejor jugador del mundo este lunes en París tras ganar el Balón de Oro 2021, uno de los trofeos individuales más prestigiosos del mundo deportivo, que entrega la revista France Football.

Blom

Este corresponde al séptimo Balón de Oro para la ‘Pulga’, la máxima cantidad para un futbolista en la historia del galardón. Previamente, el argentino obtuvo este trofeo en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019, recoge RT.

«Amo este deporte, no sé cuánto me queda, pero quiero seguir disfrutando al máximo de este deporte que tanto me apasiona», declaró el argentino tras recibir el galardon.

En la última temporada, el exdelantero del Barcelona conquistó la Copa del Rey con el cuadro catalán y la Copa América con la selección argentina, tras ganarle a Brasil en el Maracaná. Además, fue el máximo goleador de la liga española.

El astro de 34 años, también ha recibido esta jornada su octavo premio Pichichi, que le reconoce como máximo goleador de la LaLiga española 2020-2021, superando a la leyenda del fútbol Telmo Zarra, que conquistó seis entre 1944 y 1953. Messi marcó la temporada pasada 30 goles en 33 partidos mientras formaba parte del F.C. Barcelona.