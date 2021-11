Youtube entrega botón de diamante a la familia de Tomiii11, el niño que falleció de un tumor

Anuncios Google

Tras la muerte de Tomiii 11, el niño que se volvió un fenómeno en internet por la campaña que hicieron varios creadores de contenido para volverlo un youtuber famoso, sus seguidores decidieron ayudarlo de forma póstuma para que su cuenta alcanzara los 10 millones de suscriptores, aspecto que logró a principios de septiembre.

Ante este suceso, el pasado 21 de noviembre los padres de Tomiii recibieron el botón de diamante y una carta por parte de YouTube.

«»¡Hola Tomiii 11! Cuando llegaste a los 100.000 suscriptores, pensamos: ‘Oye este canal tiene buena pinta’. Luego alcanzaste el millón de suscriptores y nos dimos cuenta de que tu éxito no era casualidad. ¿Pero 10 millones’, Nos has dejado boquiabiertos», leyó la mamá del ‘youtuber’, tras abrir el paquete.

Su progenitora continuó: «10 millones de suscriptores no es solo una cifra redonda, es más que la población de la ciudad de Nueva York».

«Asúmelo, ya no eres solo un gran canal, ahora eres un fenómeno mundial. Has tocado la tecla adecuada y tienes una legión de fans que esperan mucho de ti. Esperamos que aceptes este premio de creador diamante como símbolo de nuestra admiración y respeto por todo lo que has conseguido. Eres una fuerte inspiración diaria para nosotros, nos has dejado sin palabras, sigue así», terminó de leer su madre.

Tras leer la misiva, los familiares rompieron en llanto y revelaron el botón de diamante enviado por Youtube. «Felicitaciones, hijo; felicitaciones, mi amor», dijo el padre, mostrando una fotografía del pequeño.

«Gracias a todas las personas y a todos sus ‘papus’, que siguieron haciendo esta campaña» para aumentar los seguidores, manifestó su madre.

Tomiii11 se hizo popular en Youtube en marzo pasado, cuando la historia de su enfermedad conmovió a los usuarios de redes sociales a tal punto que, en cuestión de horas, su canal acumuló cientos de miles de suscriptores.

De acuerdo al relato que él mismo contó en uno de sus videos, padecía un tumor cerebral desde hacía algunos años.

A principios de septiembre, poco después de su muerte, el canal llegó a los 10 millones de suscriptores, luego de una intensa campaña en diversas redes sociales por parte de sus seguidores.

