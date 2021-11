ABBA fue nominada por primera vez en toda su historia a los Grammys 2022

Anuncios Google

La legendaria agrupación sueca ABBA fue nominada por primera vez en toda su historia a los premios Grammys 2022 en la categoría Mejor Grabación del Año con su canción “I Still Have Faith in You”, de vuelta a la música este 2021, tras un silencio de cuatro décadas.

Blom

La nominación se conoció este martes por la mayor premiación de música en el mundo. Con dos meses de anticipación, la sorpresa para muchos, es que sea la primera nominación del exitoso y mítico grupo a está gala.

Por su parte, la agrupación sueca resaltó su agradecimiento en la red social Instagram en la que publicaron: «Fantásticas noticias, ABBA está nominada al #GRAMMYs Record del año con «I Still Have Faith In You». ¡Gracias por la nominacion!».

Los premios Grammys 2022 se celebrarán el próximo 21 de enero de 2022. Habrá que esperar hasta ese día para saber si la agrupación integrada por: Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid «Frida» Lyngstad, consiguen alzarse con el galardón a Mejor Grabación del Año y añadir un premio más a su exitosa carrera.

En la categoría también compiten Justin Bieber, Lady Gaga, Billie Elish, entre otros artistas.

Cactus24 (26-11-2021)