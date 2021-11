Brendan Fraser podría regresar a «La Momia» 4

Anuncios Google

El actor Brendan Fraser interpretó a Rick O’Connell en esta saga de aventuras y ahora podría hacer La Momia 4.

Cabe recordar que en el 1999 se estrenó The Mummy una película de acción con muchas aventuras y grandes efectos especiales protagonizada por Fraser que estaba en el mejor momento de su carrera. Luego repitió en dos entregas más que se estrenaron en 2001 y 2008. Ahora quieren hacer La Momia 4 y esa película no puede existir sin Rick O’Connell.

Brendan Fraser desapareció de las grandes producciones de cine. Pero ahora parece que quiere regresar con fuerza. Ya que podremos verlo como el gran villano Garfield Lynns / Firefly en la película Batgirl (2022) que estará protagonizada por Leslie Grace como Barbara Gordon. Por suerte conoce muy bien el Universo DC Comics ya que ha interpretado a Cliff Steele / Robotman en Doom Patrol.

El actor también hará The Whale, lo nuevo de Darren Aronofsky donde interpretará a un hombre con obesidad mórbida. Killers of the Flower Moon donde miembros de la tribu osage son asesinados bajo circunstancias misteriosas y provoca una importante investigación del FBI que involucra a J. Edgar Hoover. Behind the Curtain of Night que trata sobre un hombre que es declarado muerto por segunda vez y vuelve a la vida con la capacidad de ver sus vidas pasadas.

Por último, rodará Brothers, película de la que no tenemos mucha información pero estará dirigida por Max Barbakow y protagonizada por Brendan Fraser, Josh Brolin y Peter Dinklage.

Cactus24 (25-11-2021)