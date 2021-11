Raphael celebra 60 años de vida artística con una gira de conciertos

Anuncios Google

Para celebrar 60 años sobre los escenarios, el intérprete de “Como yo te amo” y “Escándalo” ha decidido hacer una gira de conciertos para complacer a su público que lo ha seguido a lo largo de su carrea artística.

Raphael, que por más de 6 décadas ha cosechado innumerables éxitos que han sido interpretados por diferentes artistas, confesó en la presentación de uno de sus shows “lo veo como un sacerdocio… un poquito más divertido, pero muy esclavo».

Asimismo, el español de manera jocosa expresó que como artista “lo famoso” es acudir a cenas, dejarse ver en actos, sin embargo aclaró: “yo nunca he ido a eso, nadie me ha invitado (..) Lo mío ha sido trabajar y descansar para seguir trabajando:.

«Gracias a Dios que mi familia me apoya en todo. Si no, me habría mandado a pasear”, confesó entre risas el artista.

El cantante, de 78 años de edad, expresó sentirse “muy bien de facultades, de ganas, ilusión, y el público cada vez está más conmigo”.

Ante la pregunta ¿Queda, pues, Raphael para rato?, dijo: “Me temo muy mucho que sí”.

De igual manera, el artista confesó que aún se siente nervioso antes de presentarse en el escenario pero que en sus inicios “lo pasaba fatal” en las cuatro, cinco primeras canciones, hasta que se iba soltando.

Ahora sale al escenario “pisando huevos (con precaución), despacio, a disfrutar, lo mismo que la gente. Así las cosas salen mejor”, indicó.

Debido a su gran trayectoria, ha sido merecedor de grandes reconocimientos. Incluso la revista Vanity Fair le proclamará en diciembre ‘hombre del año’.

A continuación uno de los grandes éxitos de Raphael.

Cactus24: 23-11-2021

Lady Arcila Roberti