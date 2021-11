Laura Bozzo da cara en la televisión luego de estar prófuga de la justicia mexicana

Anuncios Google

Tras cuatro meses prófuga de la justicia en México, la conductora peruana Laura Bozzo reapareció en los medios de comunicación para dar detalles de su situación legal, después de que se suspendió la orden de aprehensión en su contra.

Blom

“Tuve un año el estómago abierto, tuve septicemia y cáncer de mama, si yo no me presenté (con las autoridades) fue porque la cárcel era una sentencia de muerte anticipada, (…) más joven jamás me hubiera ido a la fuga yo sabía que era inocente y le pedí ayuda a mis abogados”, dijo en el programa “Venga la alegría”.

El 11 de agosto, un juez mexicano impuso prisión preventiva a la presentadora de televisión por un presunto delito fiscal de más de 12 millones de pesos ($602.000 dólares aproximadamente) al haber vendido un inmueble que se encontraba embargado. Acusada de depositaria infiel, la presentadora no atendió el llamado de las autoridades, por lo que el 18 de agosto un juez federal ordenó su captura y tiempo después comenzó a ser buscada en 195 países que integran la Interpol.

Este martes se reveló que el juez noveno de Distrito de Amparo y Juicios en el Estado de México, Juan Miguel Ortiz, notificó que Bozzo ya presentó los requisitos impuestos, por lo que queda suspendida la orden de captura que existía en su contra. Esto estuvo acompañado del pago de 2.6 millones de pesos ($22,354 aproximadamente) para que no perdiera efecto la suspensión, sin que ello eximiera a la polémica conductora de la reparación del daño.

”Lo que se debe se paga (…) Acabo de dar 2 millones 600.000, estamos negociando si hay un crédito fiscal que se tiene que pagar”, admitió la conductora, reconocida por el programa “Laura en América”, en su aparición en TV Azteca.

Asimismo, Bozzo señaló que ella no iría a un juicio sobre su situación legal, pues lo que buscaba en realidad era llegar a un acuerdo con el procurador fiscal.”Yo confío en él y en las autoridades”, señaló.

En redes sociales, Bozzo mostró un video en el que se encuentra en Acapulco, playa del sur del país, en donde asegura que se encargará de limpiar su nombre demostrando su inocencia con pruebas.