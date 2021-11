Estrella china del tenis Peng Shuai reaparece en un torneo en Pekín

Anuncios Google

Peng se puede ver entre los invitados a las Finales Fila Kids Junior Tennis Challenger, vestida con una chaqueta azul oscuro y pantalones blancos, según las imágenes publicadas en la página oficial de WeChat del evento.

Ni Zhang ni el gobierno chino han comentado sobre su acusación. La publicación de Peng en las redes sociales se eliminó rápidamente y el tema se bloqueó de la discusión en la Internet fuertemente censurada de China.

Video shot by my colleague Cui Meng at the National Tennis Center showing Peng Shuai signing signature on large-sized tennis balls at the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Final, a way of inspiring more kids to play tennis as hobby and may also as career pic.twitter.com/Sbyj5V5a7Y

— Qingqing_Chen (@qingqingparis) November 21, 2021