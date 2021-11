Indignación por el caso del joven “privilegiado” que violó a 4 adolescentes y Juez no envió a prisión

El juez del condado de Niagara, Estados Unidos, Matthew Murphy, condenó a Belter a ochos años de libertad condicional y también deberá registrarse como un delincuente sexual, según informó el medio local WKBW.

“Medité, no me avergüenza decir que realmente recé para saber cuál es la sentencia apropiada en este caso. Porque hubo un gran dolor, hubo un gran daño y hubo múltiples delitos cometidos en el caso. Me parece que una sentencia que implique encarcelamiento o encarcelamiento parcial es inapropiada, así que voy a sentenciarlo a libertad condicional”, afirmó el juez Murphy.

Los hechos tuvieron lugar entre febrero de 2017 y agosto de 2018, cuando el joven asistía a una escuela privada en Buffalo. Tres de las víctimas tenían 16 años y la otra 15 y fueron agredidas en cuatro incidentes separados.

El joven podría haber sido condenado a 8 años de prisión, pero el juez del caso concluyó que el tiempo tras las rejas para Belter «sería inapropiado».+

“Mi cliente vomitó en el baño de mujeres después de la sentencia”, dijo el fiscal. “Si Chris Belter no fuera un acusado blanco de una familia rica e influyente, en mi experiencia… seguramente habría sido sentenciado a prisión”.

Cactus24/19-11-2021