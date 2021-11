Capriles después del 21N debe venir un proceso de reorganización y relanzamiento

Anuncios Google

El ex gobernador de Miranda Henrique Capriles afirmó este jueves que luego de las elecciones del 21 de noviembre -el día 22- la oposición venezolana debe iniciar un proceso de reorganización y relanzamiento.

“El domingo 21 de noviembre vamos a tener gente en todo el país que nos permita retomar el camino y debe venir un proceso de reorganización y relanzamiento de las fuerzas democráticas a partir del 22“, dijo en entrevista transmitida por el Circuito Éxitos.

En este contexto considera que un triunfo para la oposición el próximo domingo “será lograr ganar al menos un concejal en cada municipio del país, para que se convierta en un líder que impulse el cambio político desde su localidad “.

“Para mí que el día 22 haya una voz de la democracia, comprometida con el cambio, hasta en el pueblo más lejano, para mí eso es una ganancia, porque yo veo este proceso del 21, más allá de cuántos cargos, de cuántos gobernadores y cuántos alcaldes, para mí es retomar el camino que nunca se ha debido haber abandonado, el camino de la organización, de la movilización, el camino hecho en Venezuela. El apoyo de la comunidad internacional sí es muy importante, pero la solución de los venezolanos la tenemos los venezolanos, y es más que obvio que nadie va a resolver el problema desde afuera”, dijo.

Capriles hizo énfasis en que “la participación ha ido creciendo. Cada venezolano decide con su voto lo que mejor le parezca. La política y la estrategia se mueve y no tenemos otra opción que persistir, por eso mi llamado es a votar este 21 de noviembre. Voy a votar y lo haré convencido de que nos puede sacar del estancamiento “.

Al ser consultado sobre la razón para no participar este como candidato este 21N, expresó que “estoy inhabilitado y no creo que deba lanzarme a una reelección a gobernador. Debo ser consistente con mis creencias porque ya fui reelegido por mi estado Miranda. Considero que debe haber participación de otros. No estoy pensando en una elección presidencial, es extemporáneo”.

Insistió en que “el 21N nos permitirá reencontrarnos con el derecho al voto que nunca debimos dejar de ejercer. Maduro hizo todo para que los venezolanos nos alejáramos del derecho al voto (…) Mientras siga en el poder, siempre nos van a poner obstáculos y advirtió que habrán abusos, pero igual debemos ejercer nuestros derechos”.

