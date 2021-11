Mohamed Salah, el máximo goleador africano en Premier League

Anuncios Google

El delantero del Liverpool, Mohamed Salah, se ha convertido en el jugador africano que más goles ha anotado en toda la historia de la Premier League con un total de 106. Ha superado de esta forma a Didier Drogba (104) y a su compañero de equipo Sadio Mané (100), que completan el podio. Su hat-trick frente al Manchester United le ha catapultado hasta lo más alto del ranking de goleadores.

El egipcio, que está siendo una de las grandes sensaciones del Liverpool en este inicio de la temporada 2021/22, ha anotado seis goles en sus últimos tres encuentros oficiales frente a Watford (1), Atlético de Madrid (2) y Manchester United (3). Es el máximo goleador en la Premier League con 10 tantos y el segundo máximo artillero en Champions League con un total de cinco.

El ex de la AS Roma es uno de los grandes protagonistas de la autoridad del Liverpool en este inicio de la temporada 2021/22: suma 15 goles y cinco asistencias entre todas las competiciones y se está desquitando de un año gris en Anfield, donde el equipo de Jürgen Klopp logró la clasificación para la Champions League prácticamente de forma milagrosa y no estuvo en condiciones de luchar por los títulos./Sport.es

CACTUS24 16-11-21