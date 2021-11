Natti Natasha: Viajé como una inmigrante, sin papeles y trabajé muy duro

Anuncios Google

Como muchos migrantes, Natti Natasha llegó a Estados Unidos sin documentos para conseguir el sueño de convertirse en una de las cantantes del género urbano más reconocidas actualmente.

Blom

“A pesar de que Natti Natasha pareciera que tiene todo como por arte de magia, no es así. Vine de nada, soy de República Dominicana y viajé a Nueva York como una inmigrante, sin papeles y trabajé muy muy duro por lo que quería ser, pasé por cosas por las que todo mundo pasa en su vida normal, eso no me hace especial, pasé por cosas que tuve que aceptar y encontrar el camino de ser positiva ante eso. Sé que no soy la primera ni la última que pasa por esto y estas experiencias son las que nos hacen quiénes somos hoy; Everybody Loves Natti va a mostrar a la verdadera Natti, Natalia Gutiérrez, con su familia, con todo esto, y veremos lo mucho que hemos crecido en este último año, lo cual es loco y es algo que hace este proyecto muy especial”, compartió Natasha durante una minirrueda de prensa virtual en la que presentó Everybody Loves Natti, su reality show.

Con este nuevo proyecto, que se estrena en Amazon Prime este 19 de noviembre, la dominicana se reta a sí misma para poderle mostrar a sus seguidores la otra cara de la artista: la chica que trabaja haciendo sus canciones para lograr un disco como Nattividad o su etapa como mamá de Vida Isabelle, su vida diaria con su pareja Raphy Pina o simplemente su vida cotidiana fuera de los escenarios.

“Me reté a mí misma porque nunca había hecho esto antes y tuve que entender que iba a ser vista de la manera en la que realmente soy y no una mentira y me pareció algo increíble. Para todos el momento de la pandemia fue algo muy extraño y decidí que quería compartir cosas, sabía que estaba embarazada y que iba a atravesar diferentes cosas, la llegada de las vacunas, fueron momentos muy raros para mí y al mismo tiempo estaba trabajando en el disco Nattividad cuando descubrí que estaba embarazada, era como una montaña rusa en ese momento, todo muy loco, con subidas y bajadas en las emociones.

“Pensé que no había mejor manera de decirle a mis fans y a las personas que me siguen esta historia, que estaba embarazada, que estaba con Raphy y qué mejor manera que abrir las puertas de mi casa y de mi vida y ver las historias verdaderas, ver todo el proceso y ver como comencé el proceso de todo, así que fue en el momento en el que supe que estaba embarazada que debería decirle al mundo”, dijo la cantante de Ella misma.

Bajo la creación y producción de Mona Scott-Yooung, Everybody Loves Natti destapa una parte más íntima de su vida para así poder contar su propia historia.