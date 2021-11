Daredevil tendrá un reboot en el MCU

Anuncios Google

Marvel tiene la intención de hacer un reboot para Daredevil, así lo dio a conocer David Hayter, guionista y actor de voz que trabajó en las películas de X-Men de Fox.

Cuando Netflix anunció la cancelación de Daredevil en noviembre de 2018, no fueron pocos los corazones que se quebraron. La serie terminó justo después del lanzamiento de su tercera temporada y los fans no lo podían creer.

El contrato entre Marvel y Netflix estipuló que una vez terminado el uso del personaje en su plataforma, tendrían que pasar dos años hasta que alguien más pudiera narrar otra historia en otro formato. El embargo de Daredevil terminó en noviembre de 2020, justo cuando el rodaje de Spider-Man: Sin Camino A Casa ya estaba en marcha.

Es probable que Hayter no haya tenido ni idea de que sus palabras generarían eco en redes sociales, pero terminó revelando que Marvel tiene en camino un reboot de Daredevil. Aunque sus palabras son prometedoras, no especificó detalles profundos, nombre del actor o formato.

Los fans del Hombre sin miedo no pierden la esperanza de que el gran elegido para la misión sea Charlie Cox. El actor causó furor hace algunos días cuando lo vimos aparecer en una de las imágenes filtradas de Spider-Man: Sin Camino a Casa como Matt Murdock y junto a Peter Parker. Aunque ni Sony ni Marvel Studios han confirmado la autenticidad del material, muchos otros medios de comunicación lo han hecho, asegurando que no existen rastros de alteración digital. Sí Cox realmente aparecerá en No Way Home, es posible que el reboot mencionado por Hayter lo tenga a él como estrella principal.

La siguiente película de Marvel Studios es, por supuesto, Spider-Man: Sin Camino a Casa. La tercera entrega de la franquicia del Hombre Araña en el MCU tiene a los fans en el borde de sus asientos; el hype es tan grande que la empresa seguramente no tendrá la necesidad de invertir demasiado en publicidad, pues todos los días vemos alguna teoría nueva, filtración o sospecha.

De acuerdo con IMDb, llegará a salas de cine el próximo 17 de diciembre.

