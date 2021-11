Reaparece Laura Bozzo: “mi nombre quedará limpio”

Anuncios Google

La conductora Laura Bozzo, aún con paradero desconocido, dijo a través de un post que borró enseguida, que muy pronto su nombre quedará limpio.

Tras varias semanas de ausencia la presentadora peruana Laura Bozzo reapareció en redes sociales para escribir un mensaje en su cuenta en Instagram

En él, principalmente, aseguró que tras todo el lío que está viviendo, su nombre quedará limpio en honor a sus padres, quienes aparecen en una foto en el post.

“Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedara limpio, jamás evadí impuestos esto fue una auditoría del 2012 los contadores me estafaron, nunca vendí una casa embargada y lo probaré perdónenme por ser tan irresponsable, estos tres meses han sido una pesadilla pero aprendí y confío en las autoridades y sobre todo en Dios que no me suelta la mano”, empieza diciendo en el texto.

Bozzo fue procesada por un presunto delito fiscal que sobrepasa los 602.004 dólares luego de vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Lamento mucho esta situación pero ustedes me educaron y saben que a pesar de ser una loca inmadura no haría algo así me duele en el alma haberme descuidado de cosas tan importantes, haber confiado en traidores pero aprendí mi lección”, continuó explicando.

