Letitia Wright podría no terminar «Black Panther» 2 por esta razón

Las grabaciones de Black Panther: Wakanda Forever siguen adelante pero hay un problema muy específico que podría arruinar las cosas.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Letitia Wright tendría dificultades para regresar de Estados Unidos debido a su postura antivacunas. Las leyes estadounidenses exigen que todos los ciudadanos no estadounidenses tengan acceso al país siempre y cuando hayan recibido su dosis contra el COVID-19. Letitia no se ha vacunado y no quiere hacerlo.

Wright interpretó a Shuri en Pantera Negra, la brillante princesa de Wakanda y hermana del protagonista. Este personaje es una joven genio con amplio conocimiento en la ciencia y en el desarrollo de tecnología; pero mientras que la heroína se ganó el corazón de los fans en aquella película, Letitia Wright tan sólo ha hecho enojar al público con sus acciones en la vida real, afectando las dinámicas de Marvel Studios.

Hace algunas semanas, llegó hasta redes sociales el rumor de que Letitia había estado difundiendo un discurso antivacunas en el set de Wakanda Forever, lo cual escandalizó a los fans del MCU. La actriz se vio en la necesidad de publicar algunas palabras a través de Instagram con las cuales busca desmentir lo que se dijo de ella.

Wright es una férrea devota cristiana y suele aparecer en programas de religión, los cuales a menudo utiliza para hablar sobre su trabajo y su compromiso con Cristo.

La muerte de Chadwick Boseman afectó profundamente el desarrollo de Black Panther: Wakanda Forever. Nadie esperaba que el actor muriera tan pronto y en medio del punto más alto de su carrera. Ahora todos se preguntan quién tomará el manto del nuevo Pantera Negra y todos los rumores apuntan a Shuri, sin embargo, estos comentarios se ven afectados por las controversias de la actriz, quien para muchos no es la opción ideal para el trabajo.

Por otro lado, en redes sociales también se está rumoreando que Wakanda Forever presentará al heredero del trono, un hijo concebido por T’Challa y Nakia que por el momento desconocemos. El desencanto provocado por Letita Wright podría afectar severamente su paso a través de la saga, reduciendo su impacto en lo mínimo posible y haciendo gala de un nuevo Pantera Negra. Será interesante descubrir el argumento de la siguiente película.

La siguiente película de Marvel Studios es Spider-Man: Sin Camino A Casa, una aventura espectacular en la que se podrían cumplir los sueños de millones de fans. Aunque en los últimos días hemos visto una filtración masiva de spoilers, eso tan sólo aumenta el hype por la película y por lo tanto la venta de boletos. Marvel Studios tiene la intención de convertir a este título en lo más grandioso del año y vaya que podría lograrlo.