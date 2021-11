Donó el cuerpo de su esposo fallecido por COVID-19 para la ciencia, pero lo diseccionaron en un show pagado

Anuncios Google

El cuerpo de un hombre de Louisiana que quería que a su muerte lo donaran para la ciencia fue diseccionado frente a espectadores que pagaron en una “Exposición de rarezas y curiosidades” en Oregon, Estados Unidos, informan medios locales. Su esposa está horrorizada.

“En lo que a mí respecta, es horrible, poco ético y simplemente no tengo las palabras para describirlo”, dijo a The Advocate Elsie Saunders en Baker, un suburbio de Baton Rouge . “Tengo todo este papeleo que dice que su cuerpo se usaría para la ciencia, nada sobre esta comercialización de su muerte”.

El esposo de Saunders, el veterano de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea identificado como David Saunders, murió de COVID-19 a los 98 años. Ella dijo que supo que su disección había sido vista por personas que pagaban hasta 500 dólares por asiento cuando recibió una llamada de la estación KING- TV de Seattle.

El 17 de octubre, la estación había enviado a un reportero encubierto a una disección organizada por DeathScience.org, cuando la “exposición” ambulante se detuvo en un hotel en Portland, Oregon. El reportero gráfico vio un brazalete con el nombre David Saunders escrito en una muñeca del cuerpo que era presentado como el de un hombre de 86 años.

Un evento similar programado para Halloween en Seattle fue cancelado después de los informes de KING-TV.

Elsie Saunders le dijo al periódico Baton Rouge que la escuela de medicina de la Universidad Estatal de Louisiana se había negado a llevarse el cuerpo de su esposo porque había muerto de COVID-19. Después de eso, se contactó con Med Ed Labs de Las Vegas para que la orientaran sobre qué hacer.

El sitio web de Med Ed dice que fue “establecido para brindar educación y capacitación médica y quirúrgica para el avance de la innovación en medicina”.

La compañía Med Ed nunca antes había trabajado con Death Science, que prometía el uso profesional del cuerpo, dijo el gerente Obteen Nassiri a The Advocate. Él le manifestó a KING-TV que el fundador de Death Science, Jeremy Ciliberto, afirmó que el cuerpo sería usado para una clase de medicina.

Ciliberto no respondió de inmediato al correo electrónico enviado a Death Science Club ni a un mensaje de chat enviado a través del sitio web Death Science por The Associated Press.

Med Ed vendió el cuerpo a Death Science.

Ciliberto le dijo a KING-TV que Med Ed no le había dicho que Saunders había muerto de COVID-19 y que ya no trabajaría con esa empresa.

El medio de noticias de Seattle KING-TV envió a un reportero encubierto a ver el show. (King5).

El sitio web Death Science anuncia “cursos hiperrealistas de ciencia de la muerte para educar de una manera única, divertida y cautivadora”. También vende modelos anatómicos, obras de arte con temas de la muerte y productos de marca con lemas como “Apoya a tu laboratorio local de cadáveres”.

Nassiri de Med Ed dijo que se disculpó con Elsie Saunders.

“Respetamos a nuestros donantes y sus familias, y apreciamos su generoso regalo”, dijo Nassiri. “Le dije a la Sra. Saunders: lo siento, estoy de su lado”.

Sostuvo que el cuerpo dio negativo para el coronavirus antes de que sea entregado a Med Ed. El virus probablemente ya había muerto para entonces, dijo, y la prueba significaba que nadie presente para la disección estaba en riesgo.

Death Science envió recientemente un correo electrónico recomendando a todos los que asistieron a la sesión del 17 de octubre hacerse la prueba del coronavirus como medida de precaución, aunque el embalsamamiento habría matado el covid-19, informó KING-TV .

Greg Clark, propietario de Church Funeral Services, con sede en el sur de Louisiana, que preparó el cuerpo de Saunders, dijo que estaba disgustado al enterarse de la disección pública y que dejó de trabajar con Med Ed.

“Estamos muy tristes por su viuda porque estas no eran sus intenciones”, dijo al diario.

Saunders manifestó que espera que la gente honre la vida de su esposo después de conocer su historia.

Los dos estuvieron casados durante 10 años y se conocían desde hacía más de seis décadas. Se mudaron a Baker desde Chalmette, que está en las afueras de Nueva Orleans, después del huracán Katrina, dijo Elsie Saunders.

Ella dijo que usaban mascarillas en público y generalmente se quedaban en casa debido a la pandemia, pero que su esposo se infectó durante el aumento de contagios por la variante Delta.

“Era muy patriota”, dijo. “Él pensó que la donación de su cuerpo también era un acto de patriotismo, porque tal vez se usaría para ayudar a alguien más”.

