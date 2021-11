Cómo subir la autoestima: cinco recomendaciones

Anuncios Google

La autoestima: es la relación que establecemos con nosotros mismos. Es la imagen que tenemos de nuestra persona y el aprecio y confianza que nos tenemos.

Tener una buena autoestima es algo esencial para poder disfrutar de una vida más plena y satisfactoria, además de permitirnos vivirla como nosotros queremos.

Muchas veces, la falta de autoestima puede hacer que nos dejemos manipular por personas más fuertes o que, también, no vivamos la vida que realmente querríamos por falta de amor propio.

Por este motivo, vamos a descubrir cómo fortalecer la autoestima en mujeres para que puedas empezar a quererte más y, así, empezar a vivir mejor. Recuerda: el cambio está en ti.

Subir la autoestima

✔️ 5 Recomendaciones.

Si quieres fortalecer la autoestima en mujeres tienes que tener en cuenta una cosa: esto es algo que depende únicamente de ti.

Recuerda que la autoestima es, etimológicamente hablando, la «estima» que tienes por ti («auto»). Por tanto, tienes que empezar a intentar mejorar la relación contigo misma para, así, poder estar más a gusto con quién eres en realidad.

Pero sabemos que este camino no siempre es fácil. Por ello, aquí te dejo 5 Recomendaciones para que aprendas cómo subir la autoestima y que puedas empezar a sentirte mejor desde ya mismo:

1.Tú eres tú

Uno de los primeros lemas que tienes que grabarte en la mente es que tú eres tú. Y, por tanto, tienes que aprender a amar y respetar a esa persona que eres. Deja de compararte con los demás y centra tu atención en ti; si hay algo que no te gusta, cámbialo, si sientes celos de la vida de los demás, analiza de dónde vienen y qué puedes hacer para superarlos. Es esencial que dejes de centrar el foco en el exterior y que empieces a centrarlo en tu interior. Ahí está el primer paso.

2.Cultiva tus inquietudes y tu pasión.

Para poder fortalecer la autoestima en mujeres es importante que te gustes y que te guste la vida que llevas. Muchas veces nos dejamos llevar por la rueda de la rutina y terminamos viviendo de forma autómata: yendo al trabajo, haciendo las tareas de casa, haciendo la comida… Pero, al final, en todo el día (o en toda la semana) no nos hemos dedicado ni un solo minuto a nosotras mismas. Y eso no puede ser. Es importante que, para estar a gusto contigo misma, empieces a disfrutar de tiempo en tu propia compañía. Ve al gimnasio, ponte a leer un rato, hazte un masaje, escucha música… Haz lo que te apetezca pero ¡hazlo!

3.La prioridad eres tú

La falta de autoestima puede venir porque te dejas siempre en último lugar. Esto es algo muy habitual en el caso de las mujeres, sobre todo cuando son madres. Los hijos y la pareja pasan a ser los prioritarios y ellas están a la cola. Este es un grave error. Que seas madre o mujer no quiere decir que dejes de ser tú. Así que recuerda tu posición en tu vida, vuelve a ponerte en primer lugar y ten en cuenta tus gustos, tus opiniones y tus apetencias. Si empiezas a conquistar tu lugar en tu vida, comenzarás a sentirte mejor contigo misma y a disfrutar de una mayor autoestima.

Cultiva una visión optimista de ti misma

Para poder mejorar tu autoestima es importante que dejes de ser tu peor juez. La autocrítica siempre está bien cuando es constructiva. Pero, en la mayoría de las veces, si tenemos baja la autoestima, lo más habitual es que se creen opiniones autodestructivas que se convierten en auténticas trabas que nos ponemos nosotras mismas. Por eso, es importante que empieces a cambiar tu discurso interior y que, en lugar de machacarte tanto por todo aquello que no haces bien, empieces a valorar todo lo que sí que hay de positivo en ti. Aprende a perdonarte: nadie es perfecto

Un aspecto clave para conseguir fortalecer la autoestima en mujeres es que tengas en cuenta que nadie es perfecto. Y, por supuesto, tú tampoco. Además, si admiras a alguien de tu entorno, tienes que tener en cuenta que lo más probable es que esa persona tampoco termine de estar del todo a gusto con ella misma. Vivimos en una sociedad con un nivel muy elevado de autoexigencia y, esto, es todavía más evidente entre las mujeres. Por ello, te recomendamos que te relajes y que te perdones por todo aquello que no se te da bien. Aceptar las imperfecciones y abrazarte por ellas es algo muy sano que tenemos que hacer. Ejercicios para subir la autoestima Para fortalecer la autoestima hay algunos ejercicios que puedes realizar y que te ayudarán a darte cuenta de tu valía y empezar a mejorar la relación que tienes contigo misma. Muchas veces, tenemos bajos los niveles de autoestima porque no nos valoramos y, esto, puede ocurrir porque no nos damos tiempo para conocernos ni para saber quiénes somos ni qué queremos. Es importante que nos detengamos un momento y que nos reconciliemos con nosotros mismos pues, al fin y al cabo, somos la única persona que, seguro, está con nosotros toda la vida ¿no te parece?

Ejercicio 1: Listado con tus fortalezas

Si tienes la autoestima baja es probable que seas muy consciente de cuáles son tus fallos y tus defectos. Pero ¿te acuerdas de todo lo bueno que tienes? Es importante que dediques tiempo a recordar lo positivo que hay en ti y que, así, poco a poco, se vaya equilibrando la balanza. Evidentemente no eres perfecta pero tampoco eres un «ogro» así que el primer ejercicio para subir la autoestima que te proponemos es este en el que deberás crear un listado con tus fortalezas.

Por ello, te recomendamos que cojas papel y bolígrafo y hagas lo siguiente:

Escribe los halagos que normalmente te dice la gente que te quiere (si eres buena, educada, simpática, generosas, etc.)

Escribe las virtudes que tú consideras que tienes.

Anota todo aquello por lo que te sientes orgullosa, todos los logros o metas que has cumplido a lo largo de tu vida.

Ahora, coloca esta lista en la nevera, en el espejo o en tu armario para, así, recordar siempre que, aunque a veces no lo veas, tú también eres una persona muy especial.

Ejercicio 2: Mímate a ti misma

Nos pasamos gran parte de nuestra vida planificando metas y objetivos que queremos cumplir. Pero, cuando por fin conseguimos realizarlos, dedicamos muy poco tiempo en disfrutar de este auto-logro. Y esto es un gran error. Tenemos que dedicar el mismo tiempo al disfrute de lo conseguido que al trabajo por conseguirlo, por tanto, te recomendamos que te des un regalo a ti misma cuando cumplas con alguno de tus propósitos, que te reconozcas tu esfuerzo y que te premies.

Ejercicio 3:

Afirmaciones positivas frente al espejo:

Para poder fortalecer la autoestima en mujeres te recomiendo que intentes cambiar tu discurso negativo. Y, para ello, una buena manera es repetir una serie de «mantras» positivos que pueden ayudarte a cambiar tu prisma. Aunque te parezca una tontería, lo cierto es que recordarte cosas positivas a diario es una práctica perfecta para controlar tu mente y evitar la aparición de pensamientos negativos.

Para hacer este ejercicio para subir la autoestima te recomiendo que te mires al espejo y que dibujes una sonrisa. Es esencial que empieces a hacer las paces contigo mismo y que empieces a quererte y a respetarte cada día. Una vez estés creando esta atmósfera, es el momento de empezar a hablar contigo mismo, a darte mensajes positivos como los siguientes:

Yo puedo con todo lo que me proponga

No soy perfecta y no pasa nada

Me perdono por mis defectos y me quiero por mis virtudes

Mi felicidad depende solo de mí

Voy a conseguir todo lo que me proponga

Eres guapa, inteligente, fuerte y simpática

Me respeto y me cuido

Confío en mi y me quiero.

Puedes hacer tu propia lista de mensajes positivos ✔

Además, también te recomendamos que no olvides cuidar de ti cada día. Vivir el presente es algo esencial para poder disfrutar de una vida mucho más plena y satisfactoria. Por tanto, no dejes la felicidad para mañana: tenla hoy. Para ello, tan solo bastará con que cada día te dediques un ratito a ti misma. No hace falta que sea algo exagerado sino que, simplemente, te des un regalito diario para cuidar de ti y quererte: un chocolate, un baño relajante, un paseo en bicicleta, escuchar ese grupo que tanto te gusta…