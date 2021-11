Consecomercio: Mucha mercancía está llegando con incremento entre el 40% y 60% por causa de la pandemia

Anuncios Google

El presidente Nicolás Maduro anunció una flexibilización para todos los sectores durante los meses de noviembre y diciembre, tras considerar que los contagios de la Covid-19 en el país están controlados.

No obstante, desde este 1 de noviembre, entró en vigencia en en el país el semáforo de acceso de la Covid-19, en distintos sectores económicos de Venezuela.

Los locales comerciales deberán instalar la aplicación VE QR y tener autorización del Ministerio de Comercio para su uso.

Ante ello, la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, señaló a Finanzas Digital que aspiran que la medida del 7+7 «no regrese», puesto que «la intermitencia en las operaciones encarece la operatividad de las empresas».

«Cuando tienes una empresa que tiene 7 días para trabajar, eso tiene unas repercusiones operativas que hace muy compleja la rentabilidad del negocio, porque tiene obligaciones permanentes, mientras que se te impide técnicamente facturar durante una serie de semanas», explicó.

Comentó que creen que la flexibilización «puede ser importante», especialmente en los dos últimos meses del año, porque son meses clave, «son de mayor facturación en muchas de las áreas del comercio detallista y de ciertos servicios».

“Aspiramos que pasemos a otra fase de la prevención de la Covid-19 y dejemos a los sectores productivos trabajar de manera permanente. Tenemos que señalar que eso no le soluciona el problema al sector comercio, ese no es el único problema que tenemos», resaltó.

Dijo que hay problemas que persisten, «que quizás nosotros en Caracas no los vemos de cerca, pero sí afectan al resto del territorio nacional como es la energía eléctrica y el combustible. Hay definitivamente un suministro irregular de combustible que hace muy complejo, no solo el transporte de mercancía, no solo la movilidad del consumidor, sino la movilidad de nuestros trabajadores”.

«En algunas ciudades del país, la actividad (económica) tiende a apagarse a la 1 de la tarde, porque el problema que tienen es de combustible o energía eléctrica, que no les permite a sus trabajadores una movilización en los términos de una jornada de 8 horas diarias”, destacó.

Indicó que tenían «muchas esperanzas en este último trimestre del año, pero al persistir estos problemas pues eso pudiera incidir a que no se infle esa recuperación como nosotros hubiésemos querido».

Informó que el gremio hizo un planteamiento que tiene que ver con las promociones, los cupones de descuento, los clubes de frecuencia o afiliación de tienda. «Son todos instrumentos de promoción que pudieran ayudar al comercio y presenta algunas trabas: pedir permiso previo, hay ciertos mecanismos de promoción que no están permitidos y nos gustaría muchísimo poder revisar toda estas situaciones», reseñó.

Comentó a Finanzas Digital que al estar tan contraído el consumo en el país, «el comerciante tampoco puede subir los precios como quiera, porque si no no vende».

«Eso no es tan real, el hecho de que el comercio por razones de redondeo incremente mucho el precio del producto. Nosotros en realidad no estamos incrementando los precios, incluso en la forma que deberíamos incrementar”, recalcó.

Enfatizó que existe un «aumento de precios en productos importados que está ocurriendo antes de llegar a puerto venezolano, porque en el mundo hay inflación producto de la pandemia y además, se han incrementado exponencialmente los gastos de transporte, de movilización de mercancía».

“Mucha mercancía ya está llegando a Venezuela con incremento entre el 40% y 60%, como consecuencia de la pandemia. Los productos llegan a Venezuela con un precio elevado. Eso no es producto de nuestra fijación de precios, sino de aumentos en el país de origen, eso por supuesto que afecta a la industria. Afecta tanto a lo importado como lo nacional”, explicó a Finanzas Digital.

