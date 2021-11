Mujer muere al caer desde un precipicio por tomarse una selfie

Anuncios Google

Una ex modelo de 33 años, la belga Zoe Snoeks, cayó desde una altura de 100 pies y murió, mientras posaba para unas fotos tomadas por su esposo en el borde de un acantilado. Zoe habría intentado una selfie peligrosa cuando la sorprendió la muerte.

La mujer se encontraba de viaje en Luxemburgo con su esposo cuando tuvo lugar su fatídica caída, justo delante de los ojos de su esposo que no pudo hacer nada por salvarla. El accidente ocurrió el miércoles por la mañana.

Blom

El día de la tragedia la pareja planeaba retornar a su casa en Limburgo. Se habían levantado temprano para tomar fotografías en la montaña Herou, una pared de roca de 4.600 pies de altura.

Snoeks le pidió que fuera a ver los caninos. “Me volví hacia los perros y les dije que esperaran. Cuando volví hacia Zoë, ella ya no estaba allí. Ella acababa de desaparecer. Debe haber sucedido en menos de cinco segundos”, declaró Janssen, de acuerdo con New York Post.

El marido no escuchó gritos, llamó a los servicios de emergencia, pero como casi no tenía señal y no le atendieron se dirigió al hotel Le Belvedere para pedir ayuda.

“El equipo de rescate no pudo encontrar a Zoë de inmediato, dijeron en francés. Luego me dijeron que lamentablemente Zoë estaba muerta.

Janssen dijo que al desbloquear el celular de ella encontró una selfie, la última que se había tomado en el borde del precipicio, detalla People en Español.

Cactus24/05-11-2021