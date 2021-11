Abiertas inscripciones para formación bomberos en Carirubana

Anuncios Google

Con el propósito de fortalecer el crecimiento de la institución bomberil en el municipio Carirubana, están abiertas las inscripciones para el Programa Nacional de Formación (PNF) en Ciencias de Fuego y Seguridad Contra Incendios.

La información la dio conocer Robert Infante, comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio Carirubana, quien invitó a los jóvenes en edades comprendidas entre los 18 años hasta los 25 años a acudir a las inscripciones que están abiertas desde el 1° hasta el 15 de noviembre.

Agregó que para formalizar la inscripción, los requisitos deben ser llevados hasta la sede de la comandancia en la urbanización Santa Fe.

La formación se realizará directamente en la institución bomberil de Carirubana y comenzará el 10 de enero del 2022 siempre con el acompañamiento de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).

Infante además recordó que el aspirante debe ser bachiller, tener entre 17 y 25 años de edad; en caso de ser menor de edad, es preciso consignar autorización notariada de su representante. Una vez formalizada la preinscripción presentarán una evaluación psicológica, psicotécnica, médica, física, socio conductual y entrevista.



Requisitos:

Ser venezolano, copia de la cédula de identidad, ser bachiller, no poseer antecedentes, no estar sujeto a interdicción civil o penal, no haber sido destituido de algún órgano militar u organismo de estado.