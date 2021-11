Jorge Rodríguez sobre visita de CPI: “El gobierno siempre ha querido investigar cualquier acción indebida en el país contra los DDHH”

Anuncios Google

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez destacó este jueves, durante la sesión ordinaria en el parlamento, que el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, vino a Venezuela a reconocer al gobierno de Nicolás Maduro y por invitación del Fiscal Tarek William Saab.

Blom

“El gobierno siempre ha querido investigar cualquier acción indebida en el país contra los derechos humanos, eso no es nada nuevo, pero cuando se imponga la verdad, Venezuela podrá seguir diciéndole al mundo: jamás nos hemos arrodillado y jamás nos arrodillaremos frente a ninguna acción de ningún poder fáctico que exista en este planeta”, destacó.

El parlamentario aseguró que la CPI no esta para defender al gobierno de Maduro y a los venezolanos, enfatizando que confia plenamente en las instituciones del estado, para dar a conocer su verdad, ademas, afirmó que “no es que quien no la debe no la teme. Es que quién nos la debe, que nos lo pague”.

Del mismo modo, explicó que el fiscal de la CPI no tuvo tiempo para reunirse con Juan Guaidó, y que solo fue recibido por el presidente de la República, por la vicepresidenta, el canciller, el fiscal y el presidente de la Asamblea Nacional.

En dicha sesión fue aprobado un Acuerdo en Respaldo al memorando de entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la Fiscal de la Corte Penal Internacional.

Cactus24/ 04-11-2021