Tiroteo en EEUU deja 2 muertos y 12 heridos en noche de Halloween

La noche del sábado en una fiesta de Halloween se registró un tiroteo en Joliet Township —a las afueras de Chicago—, Illinois, Estados Unidos, que dejó como saldo dos personas muertas y 12 heridos , reportó la Oficina del Sheriff del condado de Wil.

Sobre el lamentable hecho, las autoridades indicaron que al menos una docena de disparos se dejaron escuchar en las primeras horas del domingo; por lo que alrededor de unos 100 asistentes huyeron del sitio.

Asimismo, algunos testigos aseguraron ante las autoridades que dos personas dispararon contra casi 200 asistentes desde un Porsche con vista a la fiesta.

Hasta que los familiares de las víctimas no sean notificados, no se darán a conocer sus identidades. Por los momentos no hay sospechosos bajo custodia y el tiroteo está bajo investigación, informó la oficina del alguacil.

Este sería el segundo tiroteo registrado en Estados Unidos durante los festejos de Halloween, luego que se registrara anteriormente en Texas.

Cactus24: 01-11-2021

Lady Arcila Roberti