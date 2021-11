Niño de 4 años murió al caer del séptimo piso de un edificio en Chile

Anuncios Google

Un niño de cuatro años, de nacionalidad venezolana, murió aproximadamente a las 10:00 de la mañana de este domingo, tras caer desde un séptimo piso en Santiago de Chile.

Blom

Según reseñan los medios, el pequeño estaba junto a sus padres en un apartamento situado entre las calles Eleuterio Ramírez con Lord Cochrane, cuando al parecer cayó accidentalmente por una ventana abierta que no tenía medidas de seguridad.

La madre del niño en su desespero fue tras él, pero al caer al vacío resultó gravemente herida. La trasladaron hasta el Hospital de Urgencia Asistencia Pública, conocido como Posta Central, donde permanece recluida

El subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI), Ángelo Muñoz, detalló que “el niño se encontraba en horas de la mañana con sus papás, ambos extranjeros, y producto de ello al ver la situación -aparentemente- la madre se lanza también desde séptimo piso, lo cual obviamente estamos corroborando en este momento con peritajes con nuestro Laboratorio de Criminalística Central”, añadió Radio Agricultura.

Muñoz explicó que no había malla de seguridad, ya que “el departamento no tiene terraza, solamente es una ventana y no tiene protecciones”.