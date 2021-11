Halyna Hutchins dijo estas últimas palabras al recibir el disparo accidental

Anuncios Google

De acuerdo con el medio LA Times, Hutchins no perdió su sentido del humor aún en sus últimos momentos con vida y aparentemente después de recibir el disparo accidental por parte de Baldwin dijo lo siguiente: “Eso no estuvo bien, eso no estuvo bien del todo”.

Según estas fuentes, la directora de fotografía repitió esta frase al mismo tiempo que el equipo de producción se acercó para auxiliarla.

Algunos miembros del equipo de producción confesaron que Hutchins se tambaleó para atrás en cuanto recibió el tiro y cayó en los brazos del director del filme, Joel Souza.

Joel Souza, quien también resultó herido durante la escena que ensayaba Baldwin dentro de una iglesia en el set de la cinta “Rust“, de igual manera se mostró escéptico y estas fueron sus palabras de acuerdo con las personas que se encontraban en el lugar de los hechos: “¿Qué fue eso, eso quema? ¿Qué acaba de pasar”.

Baldwin, actor protagonista de esta película, portaba en ese momento una Colt revolver de 45, la cual habían declarado como “fría” antes de ser entregada por el asistente del director.

La policía dijo que el arma estaba cargada con balas tipo “dummy rounds”, sin embargo, una de estas era real.

Alec Baldwin dijo que el tiroteo fatal fue “uno en un billón”

Alec Baldwin dijo que la impactante muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien falleció cuando él disparó una pistola de utilería en el set el pasado 21 de octubre, fue un episodio de “uno en un billón”.

Baldwin y su esposa Hilaria hablaron con los reporteros que los interceptaron el sábado en Manchester, Vermont, e hicieron los primeros comentarios desde el accidente.

Anteriormente, Baldwin había expresado en Twitter su dolor por la tragedia y agregó que estaba cooperando con la policía que investiga la muerte.

“Ella era mi familia”, dijo a los periodistas. “Hay accidentes incidentales en los sets de filmación de vez en cuando, pero nada como esto. Este es un episodio de uno entre un billón”.

