Candidata a concejal fue apuñalada por su pareja en Táchira

Dianny Maldonado, candidata a concejal por el voto lista a la Alcaldía del municipio Junín, resultó gravemente herida luego de ser atacada con arma blanca por su pareja sentimental, cuando se encontraba en casa de sus suegros, ubicada en el sector El Tejar de Rubio.

El hecho se habría presentado luego de sostener una discusión con Alexander Junior, quien le propinó dos puñaladas en su espalda. Luego del ataque el hombre se dio a la fuga y está siendo buscado por las autoridades. Esto ocurrió el pasado sábado 30 de octubre.

La víctima fue trasladada hacia el Hospital Central de San Cristóbal donde se le está dando la atención médica pertinente, pues se conoció que su médula espinal podría haberse visto afectada.

«Me encuentro bien, estoy lúcida, solo tengo algunos problemas para caminar porque hay una pierna que no me responde. Me van a hacer una resonancia y una tomografía que necesita ver el neurólogo para determinar cuál es el daño que pudo haberse producido», dijo a través de un audio difundido por Whatsapp./Prensa del Táchira.

Cactus24 (01-11-2021)