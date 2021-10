El PCV prende los motores de la campaña electoral

Anuncios Google

Este jueves 28 de octubre, la directiva del Partido Comunista de Venezuela, presentó oficialmente el comando de campaña «Alí Primera» que acompañará las candidaturas distribuidas, en los 25 municipios del estado Falcón, de cara a las elecciones del próximo domingo 21 de noviembre.

Yoel Donquiz, secretario político del comité regional del PCV y candidatos al Consejo Legislativo, expresó en compañía de la militancia «hoy en el inicio oficial de la campaña rompemos el cerco mediático del que ha venido siendo objeto la alternativa popular revolucionaria. Es hora de actual independiente por el bienestar del país».

De igual forma lamentó el despliegue desproporcionado y las actuaciones indebidas de algunos candidatos del gobierno nacional, que se han mantenido en campaña ante de ser anunciada, utilizando los recursos del Estado venezolano. «No compartimos este abuso y lo hemos denunciado muchas veces ante el CNE», dijo Donquiz.

No obstante, aclaró que las denuncias echas en contra del gobernador Víctor Clark, por algunos candidatos del PCV son apetencias personales de ellos y no del partido. «El PCV tiene un aprecio y respeto por el gobernador Clark y nosotros no descalificamos a nadie sin pruebas, nuestras luchas son políticas».

Esfuerzo por Carirubana

El candidato a la alcaldía de Carirubana, José Herrera, manifestó que los carirubanenses necesitan un gobernante que se esfuerce para garantizar un municipio próspero. «He caminado permanente las comunidades y conozco las necesidades y en esa realidad está enfocado mi plan de gobierno».

Explicó la importancia de saber redirigir los recursos propios de la alcaldía, en alumbrado público, vialidad, seguridad, y el transporte que son competencias directa del gobierno municipal, pero para eso se necesita un equipo de concejales comprometidos en las calles atendiendo las quejas de los vecinos.

«Nuestro partido no cuenta con la logísticas que tienen otros candidatos, pero nada nos impedirá llegar a todas las comunidades; así sea caminando llegaremos. Nadie nos está financiando y será mejor así para llegar a la alcaldía sin deudas y comenzar a trabajar por un pueblo que nos necesita», resaltó Herrera.

Redacción y foto: Willian Blanco

CACTUS24 28-10-21