Alicia Machado acusada de hacer brujería y se pelea con Pablo Montero en el reality

Las nominaciones en “La Casa de los Famosos” se han convertido en un verdadero drama, por lo que algunos integrantes, como Alicia Machado, viven estos momentos con gran intensidad, aunque todo indica que la ex Miss Universo no está sola y no solamente por el apoyo que recibe del público.

Y es que previo a saber la decisión de quién sería el expulsado, la venezolana se adentró en una habitación de la mansión y comenzó a hacer un ritual frente a su cómplice Manelyk González, quien fue la encargada de acompañarla en este momento tan íntimo.

La Machado comenzó a limpiarse con un huevo, asegurando que su padre y su hermano la cuidaban desde el cielo y que este procedimiento era para librarse de las malas vibras, así que susurró algunas plegarias y luego se puso de rodillas, reseña la cadena Telemundo.

“Yo creo mucho en las almas que me cuidan. Mi papá, por ejemplo está conmigo, mi hermano, yo sé que donde está me cuida”, repetía Alicia mientras se pasaba un huevo por la cabeza y luego por el cuerpo.

Incluso, la también actriz se puso a preguntarle a las fuerzas del más allá si ella sería la próxima eliminada y de manera sorpresiva, según su ritual, se quedaría en la casa, un presagio que se cumplió luego de que se supiera que Christian De la Campa fuera expulsado.

Pero al salir de la recámara, Alicia llevaba en un frasco el huevo que había quebrado, algo de lo que se percató Verónica Montes, quien entró en pánico al ver lo que portaba La Machado, así que la peruana comenzó a asegurar que eso era brujería, sembrando el terror en los demás integrantes.

Alicia Machado y Pablo Montero no dejan de pelear en «La casa de los famosos».





La pelea entre Alicia Machado y Pablo Montero se inició debido a que el cantante mexicano le pidió a Miss Universo que no se apropiara de una tablet, la cual utilizan para pedir la comida y los productos personales que todos necesitan para su estancia en el reality show.



En un momento, el intérprete le dijo a la actriz venezolana que no debía mandar a callar a la gente ni llamar a las mujeres del servicio doméstico “chachas”.



La situación empeoró después de que Pablo Montero le dijera a Alicia Machado que ha hablado mal de todos los famosos que han pasado o se encuentran actualmente en la casa como Verónica Montes, Gisella Aboumrad, Christian de la Campa y Cristina Eustace, lo que ella desmintió.