Niño de 5 años falleció a la espera de un trasplante en Caracas

Luis Jhosue Acevedo, un niño de 5 años de edad, falleció el martes 26 de octubre en el Hospital Clínico Universitario de Caracas a la espera de un trasplante.

«Mi hijo tenía muchos deseos de vivir, de ser policía, ser bombero y es algo que no se puede porque ya se fue. Él no se quería ir, él tenía muchas ganas de luchar, ¿hasta cuándo van a morir más niños? Es como si no les da la gana de darse cuenta de nada, es un dolor que a uno le embarga», dijo entre lágrimas a los medios de comunicación Juliarbis Acevedo, madre del pequeño.

La mujer hizo un llamado a los entes gubernamentales para que reactiven los trasplantes y eviten que los niños sigan muriendo.

«Puede ser tu mamá, tu tía, tu primo, te puede pasar a ti. Yo no puedo con este dolor tan grande que me embarga por mi bebé, que él quería luchar tanto, no puedo», expresó.

Luis Jhosue Acevedo pidió en sus últimos deseos que se reactivaran los trasplantes en el país. Así lo relató Fabiana Garantón, directora de la Fundación Santi y sus Amigos, quién acompañó a los familiares del niño a dar declaraciones a la prensa.

«Entendamos que cada niño es único, lo que es un número para ustedes es el hijo, el hermano, el sobrino de una familia; es el amigo de un niño más que tiene la esperanza de no perder la vida en esta batalla por un trasplante, creo que es momento de actuar, de dejar la burocracia y de poner manos a la obra para poder salvar a todos los niños que hoy, como Jhosue, tienen la esperanza de ser bomberos, de ser policías, de ser hasta astronautas», señaló Garantón./La Prensa de Lara.

Cactus24 (27-10-2021)