Andiep registró un 50% de asistencia en el reinicio de clases presenciales

Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (ANDIEP), sostuvo que el sector tuvo un 50% de participación a propósito del reinicio de las clases presenciales, tal como lo tenían previsto.

Precisó que pretenden hacer pequeños grupos, acorde a la capacidad de cada aula, manteniendo las medidas distanciamiento, uso de mascarillas y servicio de agua para el lavado de las manos.

Además señaló que no estaba pautada la asistencia al 100%, sin embargo, como Asociación mantenían la postura de que se debía volver a las aulas porque la Covid-19 no se acaba ahora y la educación no debe seguir paralizada. Asimismo, indicó que Venezuela era uno de los 19 países que no había abierto las aulas de clases a la metodología presencial.

Bioseguridad

En cuanto al lavado de manos, Romeo enfatizó en entrevista para Análisis de Entorno que “los colegios que no pudieron solventar sus necesidades agua porque en sus colegios no hay, lograron resolver por medio de cisternas, cosa que no deberá ser así”.

Asimismo, señaló que para reducir al menor porcentaje posible la cantidad de contagios dentro del plan que han difundido a sus afiliados y han presentado al Ministerio de Educación un plan descentralizado, cada método debe ser creado por la directiva de cada colegio, presentado y discutido con los miembros que integran la comunidad educativa, incluidos el personal obrero y los estudiantes mayores de 12 años, de ese modo se asegura que cada institución se debe manejar acorde a sus requerimientos.

Vacunación

Romeo sostuvo que el 90% del personal obrero, docente y administrativo que forman parte de ANDIEP están vacunados, esto de acuerdo al reporte que cada institución ha presentado.

Por otra parte, Romeo destacó que no se está llamando a la presencialidad obligatoria, se busca la manera de realizar un híbrido. El llamado a los padres y representantes es a tener confianza en su colegio e involucrarse hablando con las autoridades del plantel, y si como representante considera que no está bien recreado el protocolo que participe activamente en la creación de normas que favorezcan a todos.

Cactus24/27-10-2021