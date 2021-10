Con tan solo 14 años, la venezolana Luisana Soto triunfa como ilustradora en Panamá

Anuncios Google

Luisana Soto Santamaría es una venezolana de 14 años que reside en Panamá donde ha destacado por su arte.

La pequeña es respaldada por su madre quien la ha apoyado y guiado desde los 4 años, cuandl empezó a dibujar inspirada en el animé y los dibujos japoneses. Sus obras se reconocen porque son personas con #ojitosgrandes, como le llama a su arte.

El talento de Luisana, quien es de Ciudad Bolívar, es innato, “siempre he dibujado desde que tengo recuerdos”.

«Desde que mi hija hoy, de 14 años, encontró en el arte de la ilustración una de sus pasiones no he hecho más que apoyarla de manera incondicional. Acompaño sus rutinas, he reforzado sus implementos de pintura a mano y también con aparatos electrónicos”, expresó su madre, Yade Santamaría al diario El Luchador.

Luisana emigró junto a su familia hace 4 años a Panamá, le tocó adaptarse a este nuevo país que la recibió muy bien.

La adolescente agradece el valor que el pueblo panameño le ha dado a su arte, inclusive otros países, lo que le ha permitido crecer.

También ha recibido medallas del cuadro de honor por sus excelentes calificaciones y la distinción de portar la insignia de la escuela por buena estudiante en los desfiles de fiestas patrias.

Además, la niña es parte de una ONG que lucha en la prevención del abuso infantil.

En su Instagram @luisanad_ss puede verse todo su trabajo.