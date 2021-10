Camilo revela por qué su primer bebé se llamará Índigo

Anuncios Google

El pasado miércoles 13 de octubre Camilo y Evaluna revolucionaron a sus fans anunciando que están a la espera de su primogénito. A través del videoclip de Índigo, el tema musical que lanzaron, dieron a conocer que la cantante venezolana está embarazada.

«Contigo ya no hay martes 13, prepara el cachete pa’ que te lo bese, y es que lo bueno toma tiempo a veces, yo tuve que esperarte 9 meses», expresa la hija menor de Ricardo Montaner en la letra de la canción justo antes de dar la sorpresa. En la imagen aparece la futura madre junto a Camilo, quien se inclina para darle un beso en la barriga.

Pero no es una casualidad que la canción se llame Índigo, pues la mediática pareja reveló que precisamente ese será el nombre del niño o niña. De hecho, recientemente Camilo precisó la razón por la que escogieron ese nombre.

En una reciente entrevista, el intérprete de Ropa Cara conversó sobre los motivos por los que él y su esposa llamaran Índigo a su primer hijo o hija. “¿Por qué Índigo?, por muchas razones. Primero y para nada la más importante, pero importante para mí, me encanta que sea una palabra esdrújula, me vuelve loco la sonoridad”, partió contando el joven paisa.

“Segundo, es un nombre neutro porque no sabemos si es niño o niña; sea niño o niña será Índigo. Aparte, me encanta todo lo que va de la mano de Índigo, me acuerdo cuando estuvimos en la India que vimos las pinturas de índigo y cómo lo trabajan”, agregó.

Para finalizar, el artista aseguró que “me enamoré, me encanta el color porque es precioso y la connotación mística y espiritual, todo lo que va de la mano de la luz y del índigo, es algo que yo quería para mi primer bebé, hijo, hija o hije lo que sea, me encanta que se llame así”.