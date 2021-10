Nominan por segundo año consecutivo a Yulimar Rojas como la Atleta Mundial Femenina del 2021

Anuncios Google

Por segundo año consecutivo la World Athletics nominó a la venezolana Yulimar Rojas como Atleta Mundial Femenina del 2021.

Esta semana marca la apertura del proceso de votación para los Atletas Mundiales del Año 2021 antes de los Premios Mundiales de Atletismo 2021 que se celebrarán en diciembre.

World Athletics confirmó la lista de 10 nominadas a Atleta Mundial Femenina del Año que fueron seleccionadas por un panel internacional de expertos en atletismo, que incluye representantes de las seis áreas continentales de World Athletics.

Las nominaciones reflejan la notable gama de actuaciones excepcionales que el deporte ha presenciado este año, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, circuitos de reuniones de un día y otros eventos en todo el mundo.

Al comentar sobre los premios, el presidente mundial de atletismo, Sebastian Coe, dijo: “Como siempre, los premios mundiales de atletismo reconocerán a los atletas que se han desempeñado al más alto nivel durante todo el año, teniendo en cuenta no solo los Juegos Olímpicos, sino también los circuitos de un día. Reconocemos que los atletas en algunas partes del mundo enfrentaron mayores desafíos que otros para acceder a la competencia internacional este año, lo que complicó el proceso de nominación. Sin embargo, vimos algunos avances impresionantes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y esperamos que esos atletas tengan más oportunidades de brillar el próximo año, con cinco eventos de la Serie Mundial de Atletismo y un calendario completo de reuniones de un día en el calendario «.

Los nominados para Atleta Mundial Femenina del Año 2021 son (en orden alfabético):

Valarie Allman, Estados Unidos

– Campeón olímpico de disco

– Campeón de disco de la Diamond League

– Récord de disco de América del Norte

Jasmine Camacho-Quinn, PUR

– Campeón olímpico de 100 m vallas

– Rompió el récord olímpico de 100 m vallas

– El récord nacional 12.26 se movió para igualar el cuarto lugar en la lista mundial de todos los tiempos

Sifan Hassan, NED

– Campeón olímpico de 5000 my 10.000 m

– Medallista de bronce olímpico en 1500 m

– Rompió el récord mundial de 10,000 m

Faith Kipyegon, KEN

– Campeón olímpico de 1500m

– Campeón de la Diamond League 1500m

– Récord de Kenia 1500m

Mariya Lasitskene, ANA

– Campeón olímpico de salto de altura

– Campeón de salto de altura de la Diamond League

– Saltó 2.05m líder mundial

Sydney McLaughlin, Estados Unidos

– Campeón olímpico de 400 m vallas

– Campeón olímpico de 4x400m

– Establecer dos récords mundiales de 400 m vallas

Shaunae Miller-Uibo, BAH

– Campeón olímpico de 400 metros

– Récord de 400 m en Norteamérica

– Récord norteamericano de 400 metros en interiores

Athing Mu, Estados Unidos

– Campeón olímpico de 800 my 4×400 m

– Récord mundial sub-20 en pista cubierta de 800 m

– Récords norteamericanos U20 a 400 my 800 m

Yulimar Rojas, VEN

– Campeón olímpico de triple salto

– Campeón de triple salto de la Diamond League

– Récord mundial de triple salto

Elaine Thompson-Herah, JAM

– Campeón olímpico de 100m, 200m y 4x100m

– Campeón de los 100 metros de la Diamond League

– Récords nacionales de 100 my 200 m, el segundo más rápido de todos los tiempos

Un proceso de votación de tres vías determinará a los finalistas.

El Consejo Mundial de Atletismo y la Familia Mundial de Atletismo emitirán sus votos por correo electrónico, mientras que los fanáticos pueden votar en línea a través de las plataformas de redes sociales de World Athletics. Los gráficos individuales de cada nominado se publicarán en Facebook, Twitter e Instagram esta semana; un «me gusta» en Facebook e Instagram o un retweet en Twitter contará como un voto.

El voto del Consejo Mundial de Atletismo contará por el 50% del resultado, mientras que los votos de la Familia Mundial del Atletismo y los votos del público contarán cada uno por el 25% del resultado final.

La votación para los Atletas Mundiales del Año se cierra a la medianoche del sábado 6 de noviembre. Al finalizar el proceso de votación, World Athletics anunciará cinco mujeres y cinco hombres finalistas.

Los Atletas Mundiales del Año femeninos y masculinos se anunciarán en vivo en los World Athletics Awards 2021 en diciembre.

Se anunciará más información sobre los World Athletics Awards 2021 en las semanas previas al evento.

Cactus24/22-10-2021