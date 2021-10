Mujer confiesa que se come las cenizas de su fallecido esposo

Anuncios Google

Una mujer confesó que se come las cenizas de su esposo, quien murió en 2011 tras sufrir un ataque de asma.

Blom

Casie, quien tiene 26 años y vive en la ciudad estadounidense de Tennessee, se casó con el hombre en 2009 y desde que comenzaron su relación amorosa se volvieron inseparables.

Según informa el diario británico Mirror, la mujer apareció en el programa My Strange Addiction de TLC en 2019, en donde señaló que comenzó a llevar las cenizas de su esposo a todas sus actividades.

“Llevo a mi esposo a todas partes, al supermercado, de compras, al cine, a comer, a donde sea que vaya, él va”, expresó.

En ese sentido, indicó que “algunas personas se ríen, piensan que estoy jugando pero lo digo en serio, él es mi esposo”.

Sin embargo, esta conducta de Casie se convirtió en una singular adicción. “Supongo que con la transferencia de sus cenizas algunos también se metieron en la caja de cartón y eso se derramó en mis manos”, relató.

“No quería borrarlo, ese es mi marido, así que me lo lamí los dedos”, expresó la joven, agregando que “y aquí estoy hoy casi dos meses después y no puedo parar, me estoy comiendo a mi marido”.

Por último, Casie apuntó que rara vez se alimenta y que prefiere comer sus cenizas entre cinco y seis veces al día.

“He perdido 42 libras (cerca de 20 kilos) desde que falleció mi esposo, básicamente lo único que estoy comiendo son sus cenizas”, concluyó.