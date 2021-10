Trabajadores despedidos de la AN exigen su reenganche inmediato

Anuncios Google

Al menos mil trabajadores pertenecientes a la nómina de la Asamblea Nacional denunciaron que fueron despedidos injustificadamente hace ocho meses, cuando la fracción oficialista retomó el poder del Parlamento en unas elecciones cuestionadas.

Ante esto exigieron al Ministerio del Trabajo que los ayude para que sean reenganchados de forma inmediata a sus puestos laborales.

“Pues no había razones para que fuesen separados de sus cargos. Son madres y padres venezolanos quienes están sufriendo penurias económicas debido a una decisión arbitraria y sin sustento”. declaró José Vicente Rivero, secretario general del Sindicato de funcionarios de la Asamblea Nacional (Sinfucan) y de la Central de Trabajadores ASI Venezuela.

Rivero explicó que “funcionarios y trabajadores de la Asamblea Nacional han sido despedidos de manera injustificada, desde el mes de febrero de este año y hasta el presente no ha sido posible que desde el Ministerio del Trabajo se haya dado respuestas a las exigencias de reenganche de los compañeros. Estamos exigiendo el retorno inmediato de todos pues se están violando derechos humanos fundamentales de más de 1.000 trabajadores que hoy no tienen empleo e ingresos, en estos tiempos tan difíciles para el país y en pena pandemia. Desde Sinfucan y Así Venezuela hemos acudido al Ministerio del Trabajo instancia en cuatro oportunidades para exigir el reenganche inmediato ya que no hay ningún motivo concreto que haya conducido a los despidos. La respuesta del Ministerio ha sido el silencio absoluto, lo cual atenta contra los derechos humanos laborales”.

El dirigente sindical estimó que los despidos en la AN, “han sido consecuencia de retaliaciones políticas e ideológicas, violentando el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual establece que no debe haber retaliaciones de este tipo. En virtud del silencio administrativo que ha evidenciado la Asamblea Nacional ante este caso, nuestra central sindical acudirá ante la Organización Internacional del Trabajo y a su comité de aplicación de normas y al de libertad sindical para introducir un nuevo recurso de queja contra el Estado venezolano, ante la violación de los convenios 87, 95 y 111de la OIT, al vulnerar el derecho al trabajo a los despedidos.

Rivero no descartó más acciones de calle y de protesta hasta tanto el ministerio del trabajo entregue los expedientes a la AN y ordene la restitución en los cargos de los despedidos. “Estamos a las puertas del Ministerio para ratificar nuestra solicitud de avocamiento (conocer el caso) y para que se de celeridad al estudio de cada expediente para que se procesa con el reenganche correspondiente a más de mil compañeros quienes tienen ocho meses sin cobrar salarios”, finalizó el secretario general de Sinfucan y de ASI Venezuela.

Cactus24 (21-10-2021)