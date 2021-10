Hombre soltero consigue adoptar a una bebé tras 4 años en lista de espera

Anuncios Google

Desde los 20 años de edad, Wellington Correa ha soñado con ser padre, pero no con estar casado o compartir su vida al lado de una esposa, lo que provocó que su sueño se prolongara, pero que no se apagara. Por eso tomó la decisión y responsabilidad de tener un bebé a través de la adopción, un proceso bastante largo y agotador debido a la documentación y requerimientos.

Lamentablemente, sus solicitudes solían ser rechazadas por ser un hombre soltero y tener 46 años de edad. Pero las cosas cambian y hace poco obtuvo la custodia provisional con una licencia de paternidad por seis meses de una bebé de tres meses de vida.

El hecho no solo marcó un antes y después en la vida de Wellington, quien tuvo que comprar provisiones de inmediato para la bebé, ya que fue notificado de emergencia. Además, es un precedente para el estado de Mato Grosso, en Brasil, ya que el tribunal de esa zona informó que era la primera vez que se otorgaba una licencia a un único adoptante.

«Mi vida ha cambiado por completo. Es un cansancio agradable. Estoy muy feliz y realizado. Toda mi familia está enfocada en Ana. Aunque no están cerca, porque no viven en la ciudad, siempre llaman para verla. Esto siempre ha estado en mi mente desde que tenía 20 años. En ese momento, no tenía la madurez, forma física ni financiera para eso… Finalmente ha llegado el momento. La adopción es placentera. El proceso es difícil, pero lo interesante es este desafío que enfrentamos. La gente debería saber más, estar más emocionada, ya que hay muchos niños que necesitan apoyo y hay muchos hogares que pueden recibirlos».

