YouTube prohíbe el videoclip ‘Perra’ de J Balvin tras una oleada de críticas por su contenido machista

El polémico y controversial videoclip de la canción ‘Perra’ del cantante colombiano J Balvin fue retirado por completo de la plataforma de YouTube. Al realizar la respectiva búsqueda por el canal de videos solamente se encuentra el audio del sencillo lanzado por el artista el pasado 9 de septiembre.

No corren buenos tiempos para J Balvin. Tras la soberana ‘tunda’ verbal que le dio el cantante Residente tras llamar al boicot de los Grammy por «menospreciar» al reguetón, ahora ha sido censurado por YouTube, una de sus principales plataformas de difusión e ingresos.

El cantante colombiano ha tensado la cuerda, y la cuerda se ha roto. J Balvin sabía perfectamente que su nuevo videoclip iba a generar una fortísima polémica, y sus planes seguramente eran aprovechar la controversia para copar miles de titulares en todo el mundo. Esto último lo ha conseguido, pero su objetivo principal, que era generar millones de reproducciones, se ha ido al garete por pasarse de la raya, por cruzar la frontera imaginaria que YouTube coloca más allá o más acá en función de lo que dicte la opinión pública.

El videoclip de marras, rodado para la canción ‘Perra’, muestra a dos mujeres con nariz y orejas de perro sujetadas con correas, arrastrándose por el suelo como esclavas, y que para colmo son de ascendencia africana. Mientras tanto, la letra dice: «Vamo’ a encantarno’ como perro’ viralata / Soy perra callejera con la popola de raza / Te come’ este Purina, vamos pa’ la perrera / Quedémono’ engancha’o en medio de la carretera (ey, ey, ey) / Yo soy una perra en calor / ‘Toy buscando un perro pa’ quedarno’ pega’o».

Más adelante, la cosa sube aún más de tono: «Toy en celo, ‘toy en calor / Yo me abro en cuatro pata’, métanme un ventilador / Vamo’ pa’ Colombia, capea blone’ de sabore’ / Pa’ cuando te arrebate’ la leche salga en colore’ / Me pusieron un bozal porque estoy muy animal / Tengo la rabia canina, calentura vaginal / Me tiene’ que castigar y me tiene’ que enrolar / Porque soy perrita puppy, siente Lassie, wa-wa-wa». En YouTube ya sólo se puede ver un ‘making-of’ de la pieza audiovisual.

Las reacciones a estos versos han sido numerosas y contundentes, no sólo por parte de gente indignada en las redes sociales, sino también de esferas políticas. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y la consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo Santos, han publicado una carta de rechazo contra lo que consideran un atentado contra la mujer, asegurando que las expresiones utilizadas por el artista antioqueño suponen un ejercicio de violencia machista.

« El artista utiliza imágenes de mujeres y de personas afrodescendientes -grupos poblacionales de especial protección constitucional- a quienes presenta con orejas de perro», dice su comunicado. «Además, mientras camina, el cantante lleva a dos mujeres afrodescendientes amarradas con cadenas del cuello y arrastrándose por el piso como animales o esclavas. Por si esto fuera poco, la letra de la canción tiene directas abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar, con expresiones que no vale la pena repetir».

Cactus24/18-10-2021