Victor Drija estalla con memes la redes al ironizar sobre su parecido con Brad Pitt

El actor venezolano, Víctor Drija, conocido por su papel protagónico en la serie “Somos tú y yo”, ironizó sobre su parecido con Brad Pitt, y estallaron los memes en redes sociales.



El actor bromeó diciendo que en las calles de Los Ángeles les preguntan disculpe “¿Es usted Brad Pitt?

“Estoy sorprendido con la cantidad de gente que me hace esa pregunta, no sé si es porque estoy en Los Ángeles (…) Eso nunca me había pasado”, agregó el también bailarín que se encuentra radicado en Estados Unidos desde hace varios años.

Luego de hacerse viral, y ante la cantidad de memes, Drija aclaró todo fue sarcasmo y que solo bromeaba.

