Candidato Atilio Yánez: llegaré hasta el final con voluntad, brío y valentía

El candidato a la gobernación del estado Falcón plantea dentro de su propuesta de gobierno, temas de interés macro económico y social para activar el aparato productivo en el estado.

“El tema turismo es para Falcón lo que fue el petróleo para Venezuela en los años 60-70 y para su desarrollo integral no hay otro camino y así lo visualizo como única alternativa para poder desarrollar al estado que tiene enormes fortalezas y potencialidades, minerales no metálicos, fuerza en la agricultura, ganadería, en el área pesquera. Para que haya turismo tiene que haber inversión privada y el dinero no se mueve si no hay claridad en las reglas del juego”.

Aseguró, que se debe impulsar a corto plazo una política de perforación de pozos, aprovechando la energía eólica con molinos de viento para tratar de solventar la situación del vital líquido, sobre todo en una serie de zonas rurales de Paraguaná, mientras que, a mediano y largo plazo con equipos capacitados de profesionales, poder tomar decisiones orientadas a resolver estructuralmente esta situación.

Por otra parte, se viene hablando de encuestas desde hace mucho tiempo, pero no hay voluntad, estoy totalmente de acuerdo en el tema de la unificación de criterios y de la unidad, no le tengo temor a ningún candidato, ni al gobierno porque hay que ver lo que hemos padecido hoy y llegaré hasta el final con voluntad, brío y valentía.

En nota de prensa, finalizó diciendo que está recorriendo Falcón, visitando los municipios, haciendo campaña con las uñas porque no tiene financistas, ni grupos económicos, ni el gobierno, lo que ando es con una bandera, abrazado a una idea en función de presentar una alternativa viable para sacar a Falcón del desastre en que esta.

CACTUS24 14-10-21