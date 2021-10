Comerciantes ven positivo posible aplicación del semáforo para Covid-19

Anuncios Google

Gremios aprueban implementación de aplicación QR que les permitiría volver a trabajar corrido y evitar los contagios. La medida tiene pro y contras.

El presidente de la cámara nacional de restaurantes, Iván Puertas, dijo que “desde el viernes recibimos el anuncio presidencial y fuimos convocados por el Ministerio de Comercio Nacional a una reunión de última hora el sábado para que de primera mano entendiéramos el funcionamiento y cómo sería implementado este semáforo de acceso”.

Resaltó que la finalidad de la aplicación es hacer un filtro para evitar que personas contagiadas entren en el sitio de esparcimiento.

“Nos explicaron el funcionamiento. El cliente llega al local, es recibido por el portero o anfitriona, introduce el número de cédula de la persona en la aplicación VeQR que debe ser descargada por los establecimientos en un dispositivo de teléfono Android”, amplió.

“Al introducir la cédula le arroja el mensaje de tres colores. En rojo la persona tuvo una prueba PCR positiva los últimos 21 días y no debería tener acceso. En amarillo, pareciera estar sana, debería presentar su carnet de vacunación en ese momento. En verde, la persona sale en el sistema patria como vacunada y puede acceder de inmediato al local”, dijo.

Desde el viernes empezó la preocupación de los restaurantes porque “tenemos año y medio de una economía bastante afectada. Los restaurantes están muy golpeados por la pandemia y en una primera visión pareciera otro sistema de control”.

Comentó que es una preocupación porque “uno dice es un control más, pero pareciera una forma de buscar que toda la actividad comercial se vaya liberando, que se vuelva a la normalidad cumpliendo este protocolo de bioseguridad que garantiza que al establecimiento no entren personas contagiadas”.

Plan piloto para el semáforo

Puertas señaló que la medida “arranca como un plan piloto con los restaurantes y está planteado que se extienda a teatros, cines, gimnasios. Se aplicará a partir de la tercera semana de octubre”.

Señaló que una de las interrogantes es la conexión a internet. “La factibilidad depende de la conexión que pueda tener en ese momento”.

“Algunos lamentablemente tendrán que comprar otro equipo. La idea es utilizar el mismo que usan para registrar reservaciones y delivery y no tengan que hacer ese gasto. Es simplemente un teléfono Android y no tiene que ser de última generación”.

Otro contra es “la reacción de los clientes. Los restaurantes haremos lo posible por cumplir la nueva política. La idea es que los clientes entiendan que se hace por el bien común, con la única finalidad de evitar ser contagiado en es-tos sitios donde vamos a esparcirnos”, acotó.

Beneficios

“Creo que el comercio dejaría de trabajar con horarios restringidos y volveríamos a una actividad comercial continua. La idea es que a medida que se vaya implementando, el Ejecutivo abra las puertas del comercio y la industria para sustituir todas las restricciones de horario por este control”.

El segundo vicepresidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, señaló que “ese tipo de medidas nosotros la vemos positiva. Todo lo que sirva para luchar contra la Covid, prevenir, en pro de la salud de la gente, estamos de acuerdo, siempre y cuando la data y la privacidad se vea respetada en esos sistemas”.

“Es un tema sensible, El primer factor es la privacidad de la gente y la data que ahí se recoja debe ser utilizada como un criterio de base de datos y no con criterio político, lo segundo no puede ser utilizado como un mecanismo de discriminación o que vaya a perjudicar el aforo, o cantidad de usuarios que puede tener un local. Recordemos que desde que comenzó la pandemia uno de los sectores más golpeados son los restaurantes”, dijo.

“Ojalá este mecanismo funcione para permitirle a estos establecimientos po-der trabajar de una manera más libre y siempre responsable, cuidando las medidas de seguridad, la limpieza de superficies, la distancia entre personas, control de aforo y el uso de elementos de seguridad”, precisó.

“No podemos dejar de utilizar la mascarilla. Los restaurantes por el hecho de que esté el QR no pueden relajar las medidas de seguridad con el personal y con los usuarios. Qué pasará cuando no haya buen en internet y no se puedan conectar, le darán el acceso a la persona o no”, precisó.

Así trabajará el semáforo de la salud

Solo 40 segundos toma el proceso de registro del cliente. En muchos países de Europa se usa el código QR Green Pass, y con otros nombres, para verificar si la persona está vacunada, sana, buscar contagiados para evitar otros contagios./2001.

